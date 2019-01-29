События

13:10 29.01.2019

Украина присоединилась к сети Академий Copernicus стран ЕС для участия молодежи в исследованиях европейской программы ДЗЗ

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Украина присоединилась к сети Академий Copernicus стран ЕС для участия молодежи в исследованиях европейской программы ДЗЗ

При Национальном Центре Малой Академии наук (МАН) Украины начинает работу Академия Copernicus для привлечения молодых ученых к исследованиям  в рамках одноименной европейской  программы космического  мониторинга.

Как сообщил на пресс-конференции во вторник в Киеве президент МАН Станислав Довгий, на сегодня сеть Академий Copernicus действует практически во всех странах Евросоюза, и Украина  - одна из первых стран не членов ЕС, получивших высокий статус АкадемииCopernicus.

"Открытие в Украине Академии Copernicus – это еще один важный шаг  на пути интеграции  Украины в мировое научное пространство. Деятельность  в рамках Академии Copernicus  позволит нам сформировать мощную образовательно-научную базу и получить доступ наших молодых ученых, педагогов, студентов и  школьников к участию в международных научных  исследованиях по изучению  и использованию данных  дистанционного зондирования  Земли (ДЗЗ)", - отметил он.

Уже в ближайшее время, сообщил С.Довгий, МАН планирует проведение во всех регионах Украины  практических семинаров  по ДЗЗ.

Как сообщил и.о. главы Государственного  космического  агентства  Украины (ГКАУ) Владимир Михеев, в 2019 году в Украине планируется ввести в строй первую очередь информационного хаба "Copernicus-Украина" для приема, обработки и хранения данных космического мониторинга от семейства европейских спутников ДЗЗ Sentinel, обеспечивающих поставку данных спутникового мониторинга пользователям программы Copernicus.

"Закуплено программное и серверное оборудование, первая очередь хранилищ для  данных  спутников Sentinel. В этом году ГКАУ планирует создать региональный зеркальный сайт программы Copernicus для доступа и анализа спутниковых данных", - сказал он.

Также, напомнил В.Михеев, в настоящее время ГКАУ и Европейским космическим агентством (ESA) отрабатывается техническое соглашение по сотрудничеству в программе Copernicus.

Copernicus (прежнее название GMES) - глобальная европейская система мониторинга окружающей среды, предусматривающая поставку европейским институтам и госорганам гео-информационных продуктов и услуг на основе данных спутников ДЗЗ для повышения эффективности работы по защите гражданского населения, управления рисками и защите окружающей среды. Программы Sentinel ЕSA охватывают пять семейств спутников: Sentinel-1 предназначен для получения комплексных радиолокационных данных со спутников ERS и Envisat; Sentinel-2 и Sentinel-3 обеспечивают мониторинг суши и океана; Sentinel-4 и Sentinel-5 созданы для метеорологических и климатических исследований, основанных на изучении состава атмосферы. Согласно данным из  открытых европейских  источников, стоимость программы Copernicus составляет более EUR7,5 млрд. В настоящее время на орбите  находится  семь спутников  семейства Sentinel. 

В мае 2018 года ГКАУ и Еврокомиссия (ЕК) закрепили подписанием соглашения планы по развитию сотрудничества между Украиной и ЕС в программе Copernicus. Документ предусматривает наращивание сотрудничества между ГКАУ, ESA и EUMETSAT в области сбора и использования данных космического мониторинга с европейских спутников ДЗЗ семейства Sentinel. Со своей  стороны ГКАУ также будет предоставлять европейской программе Copernicus полный, свободный и открытый доступ к данным космического мониторинга со своих спутников ДЗЗ, а также к геофизическим и метеорологическим данным региональных обсерваторий. Украинским координатором европейской программы ДЗЗ выступает Национальный центр управления и испытаний космических средств (НЦУИКС).

Согласно ранее озвученным оценкам ГКАУ, одним из факторов повышения эффективности сотрудничества Украины с европейскими партнерами в программе Copernicus, рассматривается реализация планов по созданию к  2028 году собственной группировки ДЗЗ  в космосе в составе 7-8  спутников.

Правительство Украины и ESA подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования космического пространства в мирных целях в 2008 году. В начале 2014 года действие соглашения было продлено до 2019 года. В состав ESA входят 17 европейских стран.

В 2017 году в рамках сотрудничества Украины с ESA по программе Vega, европейская ракета-носитель среднего класса Vega с маршевым двигателем четвертой ступени разработки и  производства ГП "КБ "Южное" и ГП "Южмаш" (оба – Днепр, Украина) обеспечила запуск спутников Sentinel-2B и Venμs европейской системы ДЗЗ Copernicus. По данным разработчика, новый жидкостной двигатель РД-843 базируется на основе ступени разведения межконтинентального баллистического ракетоносителя (МБР) РС-20 (SS-18 "Сатана").

Заключенный в 2017 году очередной контракт по промкооперации в программе Vega, предусматривает поставку украинской стороной европейцам еще 20 серийных двигателей до 2020 года.

Теги: #ес #copernicus #украина #дзз
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