События

13:10 29.01.2019

В Ровно произошла вспышка газовоздушной смеси и возгорание в киоске с шаурмой

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В Ровно произошла вспышка газовоздушной смеси и возгорание в киоске с шаурмой

На рынке "Здолбуновский" в г.Ровно во вторник утром произошла вспышка газовоздушной смеси в киоске по продаже шаурмы, в результате госпитализированы два человека различными травмами.

Как сообщает Главное управление Госслужбы Украины в Ровенской области, на рынке в результате разгерметизации газового трубопровода от газового баллона к аппарату по приготовлению шаурмы произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении металлического киоска по продаже шаурмы и возгорание внутренней отделки киоска.

Вследствие вспышки травмированы два человека, их в состоянии средней тяжести госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу.

Возгорание ликвидировано до прибытия спасателей первичными средствами пожаротушения, отметили в ГУ ГСЧС.

Теги: #гсчс #ровно #возгорание
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