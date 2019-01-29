IFC намерена активизировать сотрудничество с украинскими муниципалитетами

Международная финансовая корпорация (IFC) заинтересована в расширении сотрудничества с муниципальными органами власти, сообщила глава представительства IFC в Украине Елена Волошина.

"Мы заходим на поле, которое не очень традиционно для IFC..., в частности, мы начинаем финансировать муниципалитеты", - сказала она на конференции Global Outlook 2019, организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), в Киеве во вторник.

Е.Волошина напомнила, что дебютантом в так называемой программе "Города", является Мариуполь, которому совет директоров IFC в минувшем году утвердил долгосрочный кредит объемом EUR12,5 млн на закупку общественного транспорта.

"Мы надеемся, что это будет первый кредит (в серии других) в рамках так называемой программы "Города", и мы будем смотреть и на другие города", - сказала Е.Волошина.

По ее словам, в настоящее время IFC ведет переговоры с тремя другими муниципалитетами, название которых она пока не уточняет.