В Украине сохранится "плюсовая" температура, но будет пасмурно

В ближайшие сутки, 30 января, в Украину продолжит поступать теплая, влажная воздушная масса с юго-запада Европы, вследствие чего температура немного повысится, но будет пасмурно и в большинстве областей с туманами, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой дождь (в Карпатах - мокрый снег), туманы. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных и восточных областях 2-7° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 1-6°, днем 7-11° тепла.

В Киеве - небольшой дождь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 января самая высокая температура днем была +7,1 в 1983 году, самая низкая ночью -25 в 1941 году.

31 января - без существенных осадков, лишь ночью в северных, западных, Винницкой областях небольшой дождь с мокрым снегом. Местами туман; на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью в восточных, Сумской и Полтавской областях 1-6° мороза, днем в южных областях 5-10° тепла); в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

В Киеве – ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/ с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.