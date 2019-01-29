Украина и Франция договорилась о финподдержке проекта по снабжению питьевой водой Мариуполя
Украина подписала рамочный межправительственный договор с Францией о финансовой поддержке проекта по снабжению питьевой водой Мариуполя в Донецкой области.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее соглашение было подписано во вторник в Киеве министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадимом Чернышом и послом Франции в Украине Изабель Дюмон.
"Правительство Франции решило выделить 64 млн евро на обеспечение города Мариуполь питьевой водой", - сказал В.Черныш на брифинге после подписания документа.
По словам министра, средства предоставляются на особых льготных условиях.
"Это подписание является началом очень большой работы, которую мы, надеюсь, будем делать вместе", - добавила И.Дюмон.
Документ, в частности, предусматривает, что Франция предоставит кредит в размере EUR64 млн, которые покроют 100% проекта по водоснабжению Мариуполя. 70% этих средств должны быть потрачены на покупку французских товаров и услуг, а 30% - на покупку украинских или иностранных товаров.
Данный кредит также включает EUR1,2 млн на финансирование помощи по управлению проектами.
В частности предполагается, что будет построен завод по производству питьевой воды с использованием французских технологий, а также будет модернизирована сопутствующая инфраструктура.
Также документом предусмотрена разработка до 2040 года генерального плана по усовершенствованию системы водоснабжения и водоотведения города.
Отмечается, что кредит предоставляется на 30 лет с льготным периодом в 10 лет. Процентная ставка будет составлять 0,8% годовых.
В проекте будут принимать участие французские компании Stereau и Beten International.