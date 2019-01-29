Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь

Министры иностранных дел Украины, Чехии и Дании Павел Климкин, Томаш Петршичек и Андерс Самуэльсен во вторник прибыли с визитом в Мариуполь (Донецкая обл.), сообщила спикер МИД Украины Катерина Зеленко.

"Петршичек, Самуэльсен и Павел Климкин только что прибыли в Мариуполь", - написала К.Зеленко в Твиттере.

По ее словам, ничто не заменит увиденную собственными глазами картину ущерба и насущных потребностей мирных жителей, вызванных войной России против Украины.

Как сообщалось, программа поездки предусматривает посещение КПВВ "Гнутово" и осмотр акватории Мариупольского морского порта.