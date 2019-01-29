Суд продлил содержание под стражей обвиняемой во взрыве в харьковском рок-пабе

Киевский райсуд Харькова на очередном заседании по теракту в рок-пабе "Стена" продолжил рассматривать материалы дела.

"Изучали материалы дела. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следующее заседание по делу назначено на 8 февраля. На нем планируется продолжить изучение материалов дела.

Как сообщалось, вечером 9 ноября 2014 года в харьковском рок-пабе "Стена" произошел взрыв, в результате которого, по данным МВД, пострадали 13 человек.

По факту происшествия было начато уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

17 ноября в пресс-центре СБУ проинформировали, что спецслужба успешно завершила спецоперацию по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в Харькове и Харьковской области и причастна к взрыву в харьковском пабе "Стена".

18 февраля 2015 года начальник УСБУ в Харьковской области Александр Пивовар сообщил, что большинство подозреваемых во взрыве в харьковском рок-пабе "Стена" были обменяны в рамках выполнения мирного плана президента, а в СИЗО находится лишь два подозреваемых, в том числе организатор теракта Марина Ковтун.

12 июня 2015 года обвинительный акт в отношении нее был направлен в суд.

М.Ковтун подозревается в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.110; ч.2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины).

5 июля 2018 года в связи с увольнением с должности судьи председательствующей Светланы Шмадченко новым председательствующим стал Денис Невядомский.

Коллегия судей в новом составе решила начать новое рассмотрение дела.