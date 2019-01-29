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12:12 29.01.2019

Тука о плане Сайдика по Донбассу: это общие тезисы, с которыми сложно спорить

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Тука о плане Сайдика по Донбассу: это общие тезисы, с которыми сложно спорить

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что обнародованный в СМИ план спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе содержит лишь общие тезисы, а детали пока неизвестны, поэтому содержание плана сложно комментировать.

"То, что прозвучало в СМИ от господина Сайдика, - это исключительно общие тезисы, с которыми сложно спорить. Я хотел бы сразу отметить, что я считаю такие тезисы абсолютно приемлемыми. Но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам никому пока неизвестны. По крайней мере, нашему министерству детальный план этот не поступал", - заявил Г.Тука в эфире телеканала "112.Украина".

Поэтому, по его словам, комментировать план, о деталях которого ничего не известно, пока не стоит.

"Например, меня интересует, каким образом предусмотрена демилитаризация незаконных вооруженных формирований, в какие сроки, каким образом (произойдет – ИФ) выведение иностранных войск с территории Донбасса, что подразумевается под процессом амнистии. И таких вопросов очень много", - сказал замминистра.

Он проинформировал, что МинВОТ официально еще получали от ОБСЕ никаких предложений – о всех подробностях надо спрашивать у представителей Организации.

Накануне спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах, и деятельность которого распространялась бы на все районы Донецкой и Луганской областей.

Также план предусматривает создание переходной администрации ООН в ОРДЛО, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции этих регионов.

М.Сайдик также заявил, что Минские договоренности предусматривали, что представители ОРДЛО принимают участие в процессе и услышаны, и "так должно быть и после принятия нового "всеобъемлющего соглашения"".

Теги: #сайдик #тука #донбасс
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