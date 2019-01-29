СБУ закрыла дело о разглашении данных руководителем САП Холодницким

Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) закрыло уголовное производство по подозрению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого в разглашении сведений досудебного расследования.

В ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос интернет-издания "Украинская правда" в частности, сказано, что ГСУ СБУ проверяло возможное наличие в действиях руководителя САП признаков уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо неправдивые показания), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря 2018 года следователь ГСУ СБУ вынес постановление о закрытии данного уголовного производства из-за отсутствия события уголовного правонарушения и отсутствия в деянии Н.Холодницкого состава уголовного правонарушения.

В марте 2018 года СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 26 марта подтвердил следственные действия, касающиеся руководителя САП: "Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро проводила следственные действия, которые касались в том числе руководителя САП господина Холодницкого".

30 марта стало известно, что в КДК прокуроров с подписями генпрокурора и директора НАБУ направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко, дисциплинарные жалобы были направлены в КДК прокуроров в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник в интервью интернет-изданию ZN.UA рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства в отношении Н.Холодницкого: "Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт" - ИФ); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга".

По словам А.Сытника, на записях, сделанных в кабинете Н.Холодницкого, содержатся данные о "сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений".