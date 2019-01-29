Глава Херсонской ОГА – отцу Екатерины Гандзюк: надо стараться не поддаваться на провокации нечистых людей

Глава Херсонской областной государственной администрации, бывший народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Гордеев, которого отец покойной советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк, называл в числе тех, кто сотрудничает с организаторами убийства его дочери, призывает не поддаваться на провокации и политические манипуляции нечистых людей.

"Я понимаю эмоции отца Екатерины Гандзюк. Он потерял самое дорогое – единственную дочь, которую лелеял всем сердцем. Такую потерю не может залечить время! Он бьется, как каждый бы на его месте, чтобы найти справедливость. Однако, ища справедливости, важно не затрагивать невинных людей, мешая всех вместе. Как это не было бы трудно, надо стараться не поддаваться на провокации нечистых людей", - написал А.Гордеев на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его мнению, последние информационные выпады, в том числе с использованием его имени и должности, свидетельствуют о том, что "родительское горе используется в политических манипуляциях негодяями, которые стоят в "тени"".

"Дело будет доведено до конца. Все, что в наших силах, мы направим для поиска виновных лиц. Я открыт для помощи и полностью согласен с тем, что такие страшные вещи не могут происходить на Херсонщине и оставаться безнаказанным", - подчеркнул глава Херсонской ОГА.

Как сообщалось, 28 января 2019 года отец убитой советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов выразил надежду, что партии "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" прекратят политическое сотрудничество с членами этих партий из Херсонского областного советов и государственной областной администрации, которые сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери.

По словам В.Гандзюка, с этим подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского областного совета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук. "Эти люди должны исчезнуть с политического горизонта. Они скомпрометированы навсегда", - сказал отец убитой активистки.