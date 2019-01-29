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11:15 29.01.2019

Украина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 год

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Украина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 год

Украина и Беларусь подвели итоги выполнения работ на государственной границе между двумя странами в предыдущем году и утвердили план демаркации на 2019 год.

Как сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, план был утвержден на 20-м заседании совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии в Гомеле.

"В текущем году будут продолжены работы по очистке полосы крепления белорусско-украинской границы и установке пограничных знаков. Кроме того, демаркационная комиссия займется вынесением государственной границы с карты на местность и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС", - сказано в сообщении.

Теги: #демаркация #украина #граница #беларусь
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Интерфакс-Украина
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