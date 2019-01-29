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11:12 29.01.2019

Лукашенко встретился с представителем Украины в ТКГ Марчуком

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Лукашенко встретился с представителем Украины в ТКГ Марчуком

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Евгением Марчуком, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы, на встрече, в том числе затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества.

А.Лукашенко отметил, что в этом отношении самым высоким уровнем в свое время был товарооборот в размере $8 млрд.

"Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то $5,5 млрд. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - сказал президент.

В свою очередь Е.Марчук передал президенту Беларуси теплый привет от президента Украины Петра Порошенко. "Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы", - заявил он.

Теги: #марчук #лукашенко
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