В Бердянске не работают школы и детсады в ряде микрорайонов из-за ремонта коллектора после аварии

В г.Бердянск (Запорожская обл.) после аварии на коллекторе без водоснабжения остается часть города, в которой из-за произошедшего не работают школы и детсады, организован подвоз технической воды.

Как сообщается на сайте Бердянского городского совета, в связи с проведением работ по ликвидации последствий аварии на коллекторе во вторник школы и детские сады в нижней и частично в верхней частях города не работают.

На сайте горсовета опубликован график подвоза технической воды для населения с указанием адресов.

По информации Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Запорожской области, авария на коллекторе по ул. Мелитопольское шоссе в Бердянске произошла вечером 27 января. На период ликвидации в городе частично отключили водоснабжение.

С 28 января спасатели организованно подвозят населению техническую воду.