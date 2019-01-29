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10:35 29.01.2019

Посол Украины в Иране не задекларировал активов на сумму более 1,2 млн грн - НАПК

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Посол Украины в Иране не задекларировал активов на сумму более 1,2 млн грн - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило декларирование недостоверной информации при проверке декларации посла Украины в Иране Сергея Бурдиляка.

"Дипломат Бурдиляк Сергей Анатольевич в декларациях 2015 и 2016 годов недостоверно указал стоимость квартиры в г.Киеве, не задекларировал собственные корпоративные права в хозяйственном обществе и недостоверно отметил информацию о доходах членов семьи", - сообщает пресс-служба НАПК.

Кроме того, Нацагентство отмечает, что в декларации за 2016 год дипломат не задекларировал корпоративные права жены и недостоверно указал сумму своей заработной платы.

"Всего установлены недостоверные сведения в каждой декларации дипломата на сумму более 1,2 млн грн, о чем оповещено Национальное антикоррупционное бюро", - сказано в сообщении НАПК.

Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ст.366-1 Уголовного кодекса Украины и предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Теги: #напк #посол #иран
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