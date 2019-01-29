Возбуждено дело по факту взрыва на коксохимическом заводе в Днепропетровской области

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в цехе коксохимического завода в г.Каменское Днепропетровской области по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

"Происшествие произошло в смолоперерабатывающем цехе 29 января около 4:00. На момент взрыва в помещении находилось 13 работников предприятия. В результате пострадали 5 человек, они доставлены в больницу", - сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области во вторник.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Южного отделения полиции Каменского ОП.

Ранее в этот день пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что г.Каменское Днепропетровской области на Днепровском коксохимическом заводе произошел пожар, 5 человек с ожогами госпитализированы.

В 4:07 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 200 кв. м. Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается.