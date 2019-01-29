События

10:28 29.01.2019

Тимошенко начала предвыборный тур по Украине с визита в Черниговскую область

1 мин читать
Тимошенко начала предвыборный тур по Украине с визита в Черниговскую область

Кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко начинает свой предвыборный тур с посещения Черниговской, Сумской и Полтавской областей.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", во вторник Ю.Тимошенко по приглашению студентов посетит Нежинский государственный университет им. Николая Гоголя и проведет публичную лекцию.

Кроме того, в Крутах (Черниговская обл.) лидер "Батькивщины" почтит подвиг студентов, которые отдали жизнь за Украину в 1918 году, и посетит Мемориал памяти Героев Крут.

Ю.Тимошенко также встретится с работниками хлебокомбината в Чернигове.

Теги: #черниговская_область #тимошенко #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Facebook усилит противодействие вмешательству в выборы в Европарламент

Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

Мининформполитики Украины и Facebook обсудили противодействие вмешательству в избирательные процессы

Более 80 общественных организаций и 16 иностранных наблюдателей уже получили разрешение быть наблюдателями на выборах - ЦИК

В Киеве разгромили палатку "Народного фронта" – пресс-служба партии

Вмешательство РФ в украинские выборы не повлечет быстрых санкций со стороны Запада

Тимошенко поздравила Филарета c юбилеем

Кандидат Кошулинский живет на зарплату, которую получает в "Свободе", и сбережения

ЦИК отказала "Батькивщине молодой" и еще двум организациям в наблюдении за выборами президента

Большинство зафиксированных МВД нарушений избирательного законодательства – мелкого характера

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко встретился с представителем Украины в ТКГ Марчуком

В Бердянске не работают школы и детсады в ряде микрорайонов из-за ремонта коллектора после аварии

Латиноамериканский парламент призвал к невмешательству во внутренние дела Венесуэлы

Возбуждено дело по факту взрыва на коксохимическом заводе в Днепропетровской области

Посол Украины в Иране не задекларировал активов на сумму более 1,2 млн грн - НАПК

Президент Италии подписал нормативный акт, позволяющий итальянцам раньше выйти на пенсию

Главы МИД Украины и Чехии прибыли в Днепр, а затем вместе с датским коллегой отправятся в Мариуполь

В Донецкой области 11 горняков эвакуировали из-за короткого замыкания на шахте "Северная"

Прокуратура Бразилии намерена предъявить уголовные обвинения Vale в связи с прорывом плотины

Лондон введет визы для граждан ЕС в случае "жесткого" Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА