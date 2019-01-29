Тимошенко начала предвыборный тур по Украине с визита в Черниговскую область

Кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко начинает свой предвыборный тур с посещения Черниговской, Сумской и Полтавской областей.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", во вторник Ю.Тимошенко по приглашению студентов посетит Нежинский государственный университет им. Николая Гоголя и проведет публичную лекцию.

Кроме того, в Крутах (Черниговская обл.) лидер "Батькивщины" почтит подвиг студентов, которые отдали жизнь за Украину в 1918 году, и посетит Мемориал памяти Героев Крут.

Ю.Тимошенко также встретится с работниками хлебокомбината в Чернигове.