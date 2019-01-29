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10:21 29.01.2019

Главы МИД Украины и Чехии прибыли в Днепр, а затем вместе с датским коллегой отправятся в Мариуполь

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Главы МИД Украины и Чехии прибыли в Днепр, а затем вместе с датским коллегой отправятся в Мариуполь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Чехии Томаш Петршичек прибыли в Днепр, а затем вместе с их датским коллегой Андерсом Самуэльсеном и миссией Европейского Союза отправятся в прифронтовой Мариуполь Донецкой области.

"Брифинг начали уже в самолете с Т.Петршчиком. Сейчас в Днепре ждем Андерса Самуэльсена и миссию ЕС. С картой хорошо, но скоро все увидим воочию в Мариуполе", - написал глава МИД Украины на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник утром.

Как сообщалось, во вторник состоится совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Чехии Томаша Петршичека и Королевства Дания Андерса Самуэльсена в г.Мариуполь (Донецкая обл.). Программа поездки предусматривает посещение КПВВ "Гнутово" и осмотр акватории Мариупольского морского порта.

Также группа должностных лиц Европейского Союза высокого уровня посетит районы Украины, прилегающие к Азовскому морю. Делегацию возглавят исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг и руководитель Группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петер Вагнер. В Мариуполе, Бердянске, Мелитополе пройдут дискуссии с представителями местных и региональных советов и администраций, гражданского общества, научных и деловых кругов. Главная цель миссии ЕС на высоком уровне - оценка экономической, социальной и политической ситуации в регионе, ощутимо пострадал от режима проверок, который Россия ввела на Азовском море.

Теги: #чехия #климкин
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