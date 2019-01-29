События

10:10 29.01.2019

В Донецкой области 11 горняков эвакуировали из-за короткого замыкания на шахте "Северная"

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В Донецкой области 11 горняков эвакуировали из-за короткого замыкания на шахте "Северная"

На шахте "Северная" (пгт Северное Торецкого городского совета, Донецкая область) произошло короткое замыкание электродвигателя электроподъемника без последующего горения.

"На момент возникновения происшествия в шахте находились 11 горняков, из которых восемь были эвакуированы немедленно и еще троих подняли на поверхность в 3:36", - сообщила пресс-служба управления ГСЧС в Донецкой области.

Информация о происшествии поступила на телефон "службы спасения" "101" 29 января в 00:09.

Теги: #гсчс #горняки #шахта
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