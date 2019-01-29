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09:36 29.01.2019

Трамп выступит с ежегодным посланием Конгрессу США 5 февраля

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Трамп выступит с ежегодным посланием Конгрессу США 5 февраля

Президент США Дональд Трамп ответил согласием на письмо спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором та предложила ему выступить с ежегодным посланием Конгрессу 5 февраля.

"Для меня большая честь принять (ваше предложение - ИФ). У нас есть великая история, чтобы рассказать о ней, и великие цели, которые нужно достичь!" - следует из ответа Д.Трампа Н.Пелоси, распространенного Белым домом.

Ранее в своем письме президенту США спикер Палаты представителей написала, что Д.Трамп может выступить со своим ежегодным обращением в Палате представителей 5 февраля.

"Когда я писала вам 23 января, я заявляла, что нам следует работать вместе, чтобы найти взаимоприемлемую дату, когда правительство возобновит работу, и запланировать ежегодное обращение. Поэтому я приглашаю вас выступить с посланием перед совместным заседанием Конгресса 5 февраля 2019 года в Палате представителей", - написала Н.Пелоси.

Ранее спикер Палаты представителей сообщила Д.Трампу в письме, что его ежегодное обращение к Конгрессу "О положении страны" не состоится, пока продолжается "шатдаун" - временная приостановка финансирования правительства.

Спикер сказала, что пригласит президента выступить "во взаимно приемлемую дату", но только после прекращения "шатдауна".

В конце прошлой недели демократы и республиканцы договорились восстановить работу правительства до 15 февраля, так и не решив вопрос о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает Д.Трамп.

Президент США ежегодно выступает с обращением к Конгрессу под названием "О положении страны", в котором описывает свое видение положения дел в стране, а также излагает инициативы.

Теги: #сша #конгресс #трамп
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