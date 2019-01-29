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09:33 29.01.2019

США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA

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США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA

Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной PdVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США, где реализуется основная часть экспортируемой компанией нефти.

Собственность PdVSA в США, где компании принадлежит 3 крупных НПЗ, блокируется, а гражданам США запрещается проводить транзакции с компанией.

"Включение PdVSA в санкционный список позволит предотвратить дальнейшее использование активов компании в интересах Мадуро и сохранить их для народа Венесуэлы", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, цель санкций - добиться изменения поведения властей Венесуэлы - ИФ. "США ясно дали понять, что мы рассмотрим возможность отмены санкций в отношении тех, кто сделает конкретные и подлежащие верификации шаги в поддержку демократии и борьбы против коррупции в Венесуэле в целом и в PdVSA - в частности", - отметил министр.

Санкции США затронут только американские НПЗ, поставки венесуэльской нефти другим покупателям, в число которых входят, в частности, Индия и Китай, санкции не затрагивают. Таким образом, американские ограничительные меры приведут к перенаправлению венесуэльской нефти на другие рынки, но снизят общее предложение сырья на рынке.

Американская Citgo, которая контролируется Венесуэлой, еще какое-то время сможет продолжить работу, но не будет иметь возможности переводить деньги за переработанную в США нефть в Венесуэлу. Прекратить закупки сырья в Венесуэле будут вынуждены и другие НПЗ в США.

США в 2018 г. ежедневно покупали в Венесуэле около 500 тыс. баррелей нефти, что соответствует почти половине от общего объема ее добычи в стране. Поступления от экспорта нефти обеспечивают 95% валютных доходов Венесуэлы, при этом производство нефти в стране снизилось за последние годы примерно в 2 раза.

Теги: #венесуэла #сша #pdvsa #санкции
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