Вице-премьер Госсовета КНР прибыл в Вашингтон на торговые переговоры с США

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающий за переговоры с США по вопросам о торговых разногласиях, во главе делегации прибыл в Вашингтон, сообщило агентство "Синьхуа".

В состав делегации входят председатель Народного банка Китая (китайский Центробанк) И Ган, руководители других китайских ведомств.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, высокопоставленные чиновники из США и Китая обсудят торговые отношения между двумя странами на серии встреч, которые пройдут в Вашингтоне с 30 по 31 января.

"Эти встречи предусмотрены соглашением, достигнутым президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе 1 декабря 2018 года о проведении 90-дневных переговоров с целью достижения необходимых структурных изменений в Китае, которые коснутся торговли между Соединенными Штатами и КНР", - говорится в заявлении С.Сандерс, опубликованном на сайте Белого дома.

Она отметила, что "стороны также обсудят обязательство Китая закупить у США значительное количество товаров и услуг".

Уточняется, что со стороны США в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономической политике Ларри Кудлоу и советник президента по торговле Питер Наварро.

В свою очередь, министр финансов США С.Мнучин сообщил журналистам, что президент США по итогам переговоров встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ

Первый раунд переговоров прошел в Пекине в начале января. Отмечалось, что он завершился на оптимистичной ноте. Стороны смогли сблизить позиции по ряду вопросов, включая торговлю энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией.