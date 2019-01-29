США обвинили Huawei в краже интеллектуальной собственности

Судебные власти США объявили о предъявлении китайской Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности, сообщают американские СМИ.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций.

Кроме того, США объявили, что направили Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу.

"Сегодня мы объявляем, что выдвигаем уголовные обвинения против телекоммуникационного гиганта Huawei и его партнеров почти за два десятка предполагаемых преступлений. Китай должен привлечь своих граждан и китайские компании к ответственности за несоблюдение закона", - говорится в заявлении исполняющего обязанности генерального прокурора М.Уитакера.

В частности, в одном из обвинительных заключений утверждается, что Huawei "начала согласованные усилия" в 2012 году, чтобы украсть информацию о роботе, используемом T-Mobile для тестирования телефонов. Сотрудники компании пытались украсть коммерческую тайну о роботе, включая части самого устройства.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил на пресс-конференции, что Huawei "полагалась на нечестные методы ведения бизнеса, противоречащие экономическим принципам, которые позволили американским компаниям и Соединенным Штатам процветать".

Кроме того, согласно судебным документам, Huawei препятствовала правосудию, когда базирующаяся в Вашингтоне телекоммуникационная компания угрожала подать на нее в суд.

Помимо прочего, предъявлены обвинения в 13 дополнительных преступлениях финдиректору и дочери основателя Huawei Мэн Вэньчжоу, которая была задержана в Канаде по запросу США 1 декабря 2018 года.

В обвинительном заключении подробно описывается предполагаемая схема Huawei для обмана финансовых учреждений и правительства США о своем бизнесе в Иране.

"Как вы можете судить по количеству и величине обвинений, Huawei и ее руководители неоднократно отказывались уважать законодательство США и стандартную международную деловую практику", - сказал директор ФБР Крис Рей во время пресс-конференции.

Он также добавил, что "в обвинительном заключении нет никаких предполагаемых действий правительства Китая".