По факту пожара в харьковском торговом центре открыто дело - полиция

Полиция начала уголовное производство по факту пожара, который произошел в ночь на понедельник в торговом центре "Мираж" в Харькове.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины... Причина пожара и размер материального ущерба устанавливается", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в ночь на понедельник в ТЦ "Мираж" произошел пожар, в результате которого выгорело 360 кв.м. помещения, в котором расположены несколько магазинов и ломбард. Жертв и пострадавших нет.