События

09:17 29.01.2019

По факту пожара в харьковском торговом центре открыто дело - полиция

1 мин читать
По факту пожара в харьковском торговом центре открыто дело - полиция

Полиция начала уголовное производство по факту пожара, который произошел в ночь на понедельник в торговом центре "Мираж" в Харькове.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины... Причина пожара и размер материального ущерба устанавливается", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в ночь на понедельник в ТЦ "Мираж" произошел пожар, в результате которого выгорело 360 кв.м. помещения, в котором расположены несколько магазинов и ломбард. Жертв и пострадавших нет.

Теги: #полиция #пожар #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинские правоохранители помогли ликвидировать хакерскую платформу xDedic

На Днепровском коксохимическом заводе произошел пожар, пятеро человек пострадали – ГСЧС

Полицейский, подозреваемый в избиениях и вымогательстве в метро Харькова, останется в СИЗО до 16 марта – суд

Суд рассмотрит отвод харьковским экспертам, проводившим автотехническую экспертизу в деле о смертельном ДТП в центре города

Апелляционный суд взял под стражу жителя Чугуева, выбросившего своего ребенка из окна

В Киеве ликвидировали крупный пожар на радиозаводе

В Мариуполе задержали "вора в законе" из Грузии

Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

Пожар произошел в харьковском торговом центре

Харьковский пограничник задержан по подозрению в получении $1250 за содействие в легализации иностранных граждан

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура Бразилии намерена предъявить уголовные обвинения Vale в связи с прорывом плотины

Лондон введет визы для граждан ЕС в случае "жесткого" Brexit

США планируют объявить о приостановке своего участия в ДРСМД 2 февраля

Трамп выступит с ежегодным посланием Конгрессу США 5 февраля

США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA

Вице-премьер Госсовета КНР прибыл в Вашингтон на торговые переговоры с США

США обвинили Huawei в краже интеллектуальной собственности

Украина поднялась на 10 мест в рейтинге восприятия коррупции - Transparency International

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Более 150 граждан захотели войти в Общественный совет при Министерстве по делам ветеранов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА