На Днепровском коксохимическом заводе произошел пожар, пятеро человек пострадали – ГСЧС

В городе Каменское Днепропетровской области на Днепровском коксохимическом заводе произошел пожар, 5 человек с ожогами госпитализированы, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"29 января в 3 часа. 30 мин. в городе Каменское на территории ЗАО "Днепровский коксохимический завод" в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума. В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы 5 человек" – говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

"В 4 ч. 07 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 200 м2. Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается" – отмечается в сообщении.