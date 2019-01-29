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08:04 29.01.2019

На Днепровском коксохимическом заводе произошел пожар, пятеро человек пострадали – ГСЧС

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На Днепровском коксохимическом заводе произошел пожар, пятеро человек пострадали – ГСЧС

В городе Каменское Днепропетровской области на Днепровском коксохимическом заводе произошел пожар, 5 человек с ожогами госпитализированы, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"29 января в 3 часа. 30 мин. в городе Каменское на территории ЗАО "Днепровский коксохимический завод" в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума. В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы 5 человек" – говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

"В 4 ч. 07 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 200 м2. Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается" – отмечается в сообщении.

Теги: #украниа #пострадавшие #днепропетровская #пожар
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