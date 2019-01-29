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07:38 29.01.2019

Украина заняла 120-е место среди 180 стран, по рейтингу восприятия коррупции - Transparency International

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Украина заняла 120-е место среди 180 стран, по рейтингу восприятия коррупции - Transparency International

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования "Индекс восприятия коррупции-2018", где Украина заняла 120-е место среди 180 стран мира.

"Украина несколько улучшила свои показатели. Ее результат - 32 балла и 120 место среди 180 стран. Таким образом Украина получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест (результат за 2017 - 30 баллов, 130 место)" – говорится в сообщении, на официальном сайте Трансперенси Интернешнл Украина в понедельник утром.

"Такой результат не соответствует декларируемым нашей страной стремлением к быстрой евроинтеграции, реформам и очищению от коррупции всех сфер жизни. Если ситуация с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие. Власть должна, а гражданское общество давно готово удвоить усилия на этом пути" - отметил исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина Андрей Боровик.

Трансперенси Интернешнл Украина отмечает частичное выполнение рекомендации организации на 2018 год по созданию Антикоррупционного суда. Украина приняла соответствующее законодательство, однако полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда перенесен на 2019 год.

Большинство рекомендаций были проигнорированы властью.

"Таким образом, очевидно, что прогресс последних лет был обеспечен главным образом реформами, которые были начаты еще в 2014 году. Однако одним из главных сдерживающих факторов антикоррупционного прогресса до сих пор остается недостаток политической воли" – отметили в Трансперенси Интернешнл.

Трансперенси Интернешнл Украина разработала рекомендации для украинской власти на 2019 год, среди которых перезапуск НАПК, внедрение надлежащей автоматической проверки деклараций и мониторинга уровня декларантов, обеспечение эффективной работы реестра бенефициаров, продолжение реформы публичных закупок.

Теги: #восприятие #коррупция #рейтинг #украина
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