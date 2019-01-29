События

07:15 29.01.2019

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

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Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись: из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино; из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции возле Крымского и Новотошковского.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал" – отметили в штабе ООС.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 28 января, двое боевиков НВФ были уничтожены, и один получил ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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