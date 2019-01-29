События

06:55 29.01.2019

Более 150 граждан захотели войти в Общественный совет при Министерстве по делам ветеранов

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185 заявлений кандидатов было подано в Общественный совет при министерстве ветеранов Украины, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

"В электронной форме было зарегистрировано 185 заявлений, но из них только 154 кандидата подали оригиналы необходимых документов" – говорится в сообщении, на официальном сайте Министерства по делам ветеранов в понедельник вечером.

Учредительное собрание при общественном совете Министерства по делам ветеранов состоятся 28 февраля 2019 в Киеве, в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины, по адресу ул. Грушевского, 30/1.

Решение о том, кто из кандидатов попадет в Общественный совет при Министерстве ветеранов, будет определено по результатам рейтингового интернет голосования.

Теги: #совет #общественный #министерство #украина #ветераны
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