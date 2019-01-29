Полицейский, подозреваемый в избиениях и вымогательстве в метро Харькова, останется в СИЗО до 16 марта – суд

Харьковский апелляционный суд оставил без изменения решение следственного судьи о продлении до 16 марта содержания под стражей сотрудника сектора патрульной полиции в метрополитене, подозреваемого в насилии в отношении задержанных.

"Коллегия судей апелляционного суда не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы защитника, оставив продленным действие меры пресечения – содержание под стражей в условиях СИЗО", - сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Это единственный из шести подозреваемых по делу, который остается под стражей. Остальные подозреваемые вышли под залог.

Как сообщалось, в конце сентября 2018 года прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в совершении должностных преступлений четырем работникам сектора патрульной полиции, несшим службу на станции метро "Южный вокзал", которые были уличены по материалам управления внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.365 ч.3 ст.368 (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

В начале октября 2018 года о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч.2 ст.365 УК Украины), было объявлено еще двум сотрудникам сектора патрульной полиции в метрополитене.