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03:06 29.01.2019

Санкции США сохранят национальное достояние Венесуэлы для народа и демократического правительства – Помпео

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Санкции США сохранят национальное достояние Венесуэлы для народа и демократического правительства – Помпео

США посредством санкций против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA планируют предотвратить дальнейшее разграбление активов и природных ресурсов Венесуэлы режимом Николаса Мадуро, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мадуро и его приспешники слишком долго использовали государственную PDVSA для контроля, манипулирования и кражи (денег - ИФ) у венесуэльского народа, разрушая при этом компанию. Сегодняшний шаг не позволит Мадуро и другим коррумпированным участникам еще больше обогатиться за счет многострадального венесуэльского народа. Санкции позволят сохранить основу национального достояния Венесуэлы для народа и демократически избранного правительства", - говорится в распространенном госдепом сообщении.

Утверждается, что санкции в отношении PDVSA не направлены против народа Венесуэлы и не запрещают гуманитарную помощь, включая предоставление лекарств и медицинских изделий.

"Соединенные Штаты будут и впредь предпринимать конкретные и решительные действия против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле и служит своим собственным интересам, а не интересам венесуэльского народа", - говорится в заявлении М.Помпео.

Также утверждается, что США поддерживают временного президента Хуана Гуаидо, демократически избранную Национальную ассамблею и народ Венесуэлы, которые "мирным путем восстанавливают конституционный порядок в своей стране".

Теги: #венесуэла #сша #санкции #помпео
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