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02:59 29.01.2019

Нищук обсудил основные направления культурного сотрудничества с министром культуры Норвегии

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Министр культуры Украины Евгений Нищук в рамках рабочей поездки в Норвегию провел встречу с министром культуры Норвегии Трине Шкей Гранде, где обсуждались основные направления культурного сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

"Во время встречи были обсуждены основные направления возможного культурного сотрудничества между двумя странами" – говорится в сообщении, на официальном сайте Министерства культуры Украины в понедельник вечером.

Одним из перспективных направлений начала сотрудничества стороны отметили креативные индустрии и кинематограф.

"Долгое время, до революции Достоинства в 2013 году, мы переживали определенное искусственное навязывание кино и телевизионного продукта из РФ, что делало невозможным развитие мощного творческого потенциала украинской киноиндустрии. Впрочем, конечно, что после начала агрессии России против Украины, мы освобождаем от него наш рынок и начинаем заявлять о своих возможностях и стремлении переориентироваться в направлении Европы. Сейчас мы стремимся начать активное сотрудничество с новыми партнерами, открыть новые рынки сотрудничества. Убежден, что сочетание исторических и современных стремлений Украины и Норвегии поможет выстроить нам эффективную модель сотрудничества в области культуры". - отметил Е. Нищук.

Кроме того, министры культуры обсудили вопросы, касающиеся книгоиздания, популяризации чтения, переводческой деятельности.

Министр культуры Норвегии подчеркнула готовность сотрудничать в сфере культуры, как на национальном уровне, так и в контексте сотрудничества отдельных институтов двух стран.

Теги: #министр #украина #визит
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