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01:27 29.01.2019

США обвинили Huawei в краже интеллектуальной собственности

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Судебные власти США объявили о предъявлении китайской Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности, сообщают американские СМИ.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций.

Кроме того, США объявили, что направили Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу.

Теги: #сша #huawei #обвинения
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