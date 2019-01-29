Ельченко и Волкер обсудили ситуацию на временно оккупированных территориях Украины

В понедельник, 28 января, в Нью-Йорке состоялась встреча постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Украины - на Донбассе и в Крыму, сообщает пресс-служба представительства Украины при ООН.

"В.Ельченко и К.Волкер обсудили дальнейшие шаги по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем развертывания на Донбассе международной операции по поддержанию мира. Отдельное внимание было уделено вопросу освобождения из России украинских заложников" – говорится в сообщении, на официальном сайте представительства Украины при ООН.

В. Ельченко поблагодарил К. Волкера за неизменную поддержку Украины, которая продолжает противодействовать российской агрессии.