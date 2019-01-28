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23:41 28.01.2019

Петршичек: нынешние выборы - это тест на демократию не только для Украины, но и для всего ЕС

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Петршичек: нынешние выборы - это тест на демократию не только для Украины, но и для всего ЕС

Нынешние выборы в Украине - это своеобразный тест на демократию и прозрачность на всем европейском континенте, заявил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Для Чехии Украина является неотъемлемой частью большой европейской семьи. Решающий избирательный год в вашем государстве будет иметь большое влияние на развитие отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате, - отметил Т Петршичек на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе во время своего рабочего визита в Украину.

"Чехия является очень важным партнером для Украины в регионе Центральной и Восточной Европы. Мы высоко ценим поддержку и помощь, которую оказывает чешское правительство Украине в наших усилиях, направленных на реализацию европейской и евроатлантической интеграции", - отметила И. Климпуш-Цинцадзе.

"Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Чешской Республики относительно новых инициатив, которые зафиксированы результатами 20-го саммита Украина-ЕС и 5-го заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС", - добавила вице-премьер-министр.

Во время встречи стороны также обсудили сотрудничество по линии НАТО и ЕС, прогресс во внедрении реформ в Украине, активизацию двустороннего военно-технического сотрудничества, перспективы оживления торгово-экономического сотрудничества, а также гуманитарную помощь детям с востока Украины.

Вице-премьер-министр отметила положительную динамику торгово-экономического сотрудничества. "В 2018 году товарооборот между Украиной и Чехией вырос на 24%, и это является хорошим сигналом для углубления нашего экономического сотрудничества", - отметила И. Климпуш-Цинцадзе.

Теги: #министр #чехия #украина #визит
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