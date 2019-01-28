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23:10 28.01.2019

США вводят санкции против венесуэльской PDVSA – Болтон

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США вводят санкции против венесуэльской PDVSA – Болтон

 Администрация США решила ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, сообщают американские СМИ со ссылкой на советника по нацбезопасности Джона Болтона и министра финансов Стивена Мнучина.

Дж.Болтон пояснил, что цель этих мер - "предотвратить разграбление активов компании режимом Мадуро".

Дж.Болтон пояснил, что такие меры позволят США конфисковать активны компании в $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.

Теги: #венесуэла #сша #санкции
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