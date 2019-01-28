События

22:32 28.01.2019

Коболев заявил о решении отдавать свою зарплату на благотворительность до конца текущего года

2 мин читать
Коболев заявил о решении отдавать свою зарплату на благотворительность до конца текущего года

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о своем  решении перечислять всю свою зарплату и другие доходы в три благотворительных фонда до конца текущего календарного года.

"Моя зарплата, к сожалению, стала темой политической, ее футболят все, кому не лень. Выборы, интересна тема, не много людей в Украине зарабатывают большую зарплату; это очень популярная история, ее используют с политической целью. И это давление, которое идет и на правительство, привело к тому, что оно попыталось вмешаться не в свои полномочия, ведь согласно закону об акционерных обществах, определение моей зарплаты, условия моего контракта – это исключительные полномочия наблюдательного совета (НАК "Нафтогаз Украины" - ИФ). Чтобы убрать эти вопросы с политической арены, я принял решение с февраля этого года до конца этого календарного года, то есть до окончания политического процесса, что я буду перечислять все свои доходы на благотворительные нужды", - сказал А.Коболев в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Он сообщил, что речь идет о его доходах в виде зарплаты, премий, доплаты – все, что он получает в НАК "Нафтогаз Украины" будет 100% перечислено в три благотворительные организации: "Народный тыл" в поддержку семьям погибших воинов, "Повернысь  живым" в поддержку армии и "Таблеточки" в помощь детям с онкологическими заболеваниями. А.Коболев также обязался отчитываться об этом каждый месяц.

"Я очень надеюсь, что мое решение позволит снять заполитизированность и напряжение вокруг этого вопроса, потому что речь идет не о моей зарплате, а речь идет фактически об отмене всей корпоративной реформы. Вся страна и парламент  решили передать полномочия устанавливать все условия оплаты и другие условия руководителей госкомпаний на наблюдательные советы. Без исключения. И эту реформу нужно удерживать. Ее отмена будет катастрофической, негативной для бюджета, для страны и для успеха таких вещей, как Стокгольмский арбитраж", - отметил глава НАК "Нафтогаз".

Он выразил надежду, что после такого решения, политическое давление, которое вынуждает премьер-министра реагировать  на критику высоких зарплат в НАК, исчезнет.

Теги: #нафтогаз #благотворительность #украина #зарплата #коболев
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Виталия Кличко госпитализировали на обследование в Австрии

Защитник "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит"

Коболев заявил о решении отдавать свою зарплату на благотворительность до конца текущего года

Депутаты предлагают запретить пластиковые пакеты

Глава МИД Чехии 28 января посетит Украину

Пожар произошел в харьковском торговом центре

Харьковский пограничник задержан по подозрению в получении $1250 за содействие в легализации иностранных граждан

За минувшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

На Закарпатье задержан турок за попытку незаконного пересечения границы

Иностранец пытался воспользоваться поддельным документом, чтобы попасть в Италию

ПОСЛЕДНЕЕ

США вводят санкции против венесуэльской PDVSA – Болтон

Суд рассмотрит отвод харьковским экспертам, проводившим автотехническую экспертизу в деле о смертельном ДТП в центре города

Апелляционный суд взял под стражу жителя Чугуева, выбросившего своего ребенка из окна

Украинские правоохранители помогли ликвидировать хакерскую платформу xDedic

Денисова обратилась к комиссару СЕ по правам человека и российскому омбудсмену из-за необходимости лечения трех военнопленных моряков

В Раде появился законопроект о создании Единого госреестра ветеранов войны

Facebook усилит противодействие вмешательству в выборы в Европарламент

В Киеве ликвидировали крупный пожар на радиозаводе

СБУ пресекла вывоз из Украины двигателей для военных вертолетов

Консул сможет посетить раненых украинских моряков в СИЗО "Лефортово" с 31 января - Денисова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА