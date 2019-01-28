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22:20 28.01.2019

Виталия Кличко госпитализировали на обследование в Австрии

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Виталия Кличко госпитализировали на обследование в Австрии

Мэр Киева Виталий Кличко находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщила пресс-секретарь Оксана Зиновьева в комментарии LIGA.net.

26 января мэр Киева Виталий Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам травма не связана с прогулкой на лыжах. "Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", -  рассказала О.Зиновьева.

Дата возвращения В. Кличко к служебным обязанностям неизвестна.

Теги: #киев #мер #украина #госпитализация
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