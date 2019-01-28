Защитник "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит"

Футбольные клубы "Зенит" и "Шахтер" достигли соглашения о переходе центрального защитника Ярослава Ракицкого.

Как сообщает официальный сайт российского клуба, соглашение с украинским футболистом рассчитано на 3,5 года.

В свою очередь ФК "Шахтер" на своем сайте поблагодарил Я.Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, "за яркую и страстную игру, за его "оранжево-черное" сердце".

Я.Ракицкий является одним из самых известных воспитанников академии "Шахтера". За первую команду он дебютировал в августе 2009 года и на протяжении 9,5 сезонов был важнейшим игроком команды. На его счету 326 матчей в футболке "Шахтера" и 14 голов. Вместе с клубом Я.Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины.

За национальную сборную Украины провел 54 матча и забил 4 гола. Принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.