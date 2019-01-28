Коболев заявил о решении отдавать свою зарплату на благотворительность до конца текущего года

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о своем решении перечислять всю свою зарплату и другие доходы в три благотворительных фонда до конца текущего календарного года.

"Моя зарплата, к сожалению, стала темой политической, ее футболят все, кому не лень. Выборы, интересна тема, не много людей в Украине зарабатывают большую зарплату; это очень популярная история, ее используют с политической целью. И это давление, которое идет и на правительство, привело к тому, что оно попыталось вмешаться не в свои полномочия, ведь согласно закону об акционерных обществах, определение моей зарплаты, условия моего контракта – это исключительные полномочия наблюдательного совета (НАК "Нафтогаз Украины" - ИФ). Чтобы убрать эти вопросы с политической арены, я принял решение с февраля этого года до конца этого календарного года, то есть до окончания политического процесса, что я буду перечислять все свои доходы на благотворительные нужды", - сказал А.Коболев в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.