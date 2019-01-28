Депутаты предлагают запретить пластиковые пакеты

Группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект №9507, который предлагает запретить продавать пластиковые пакеты в магазинах и других объектах розничной торговли.

По данным на сайте ВРУ, данный законопроект зарегистрирован в Раде 28 января.

Согласно к пояснительной записке к законопроекту, предлагается запретить реализацию сверхлегких и легких пластиковых пакетов. Исключение – биоразлагаемые пакеты и сверхлегкие пакеты для мяса, рыбы и сыпучих продуктов. Кроме того, законопроект предусматривает обязательную маркировку пластиковых пакетов.

Законопроект нацелен на сокращение количества безопасных отходов из полиэтилена.

Согласно информации на сайте Рады, инициаторами законопроекта выступило 60 народных депутатов, в их числе – Борислав Береза (внефракционный), Сергей Кираль ("Самопомич"), Елена Сотник ("Самопомич"), Мустафа Найем (БПП), Алексей Мушак (БПП) и др.