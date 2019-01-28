Суд рассмотрит отвод харьковским экспертам, проводившим автотехническую экспертизу в деле о смертельном ДТП в центре города

Киевский районный суд Харькова в среду, 30 января, рассмотрит отвод экспертам Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые проводили автотехническую экспертизу в деле о ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек.

"Суд определил: вызвать в судебное заседание экспертов, которым заявлен отвод... поскольку в соответствии со ст.81 Уголовного процессуального кодекса Украины при рассмотрении отвода должно быть выслушано лицо, которому заявлен отвод", - говорится в определении, вынесенном в понедельник судьей Виктором Попрасом.

Отвод экспертам заявил адвокат обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица. Он также настаивал на вызове днепровских экспертов, которые, в отличие от их харьковских коллег, смогли установить скорость, с которой двигался Lexus обвиняемой Елены Зайцевой. Но суд в удовлетворении этого ходатайства отказал. Он также отказался удовлетворить ходатайство С.Перепелицы о вызове для допроса в качестве свидетеля следователя Игоря Волкова, который проводил досудебное следствие, сославшись на то, что это выходит за рамки судебного рассмотрения.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Г.Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст.286 Г.Дронову. 8 ноября Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст.367 (служебная халатность) УК Украины.