Апелляционный суд взял под стражу жителя Чугуева, выбросившего своего ребенка из окна

Харьковский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на меру пресечения жителю г.Чугуев Харьковской области, который выбросил своего 5-летнего сына из окна 4-го этажа.

"Определение следственного судьи... о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста отменено. Коллегией судей апелляционного суда принято новое определение.. К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 13 марта", - сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Полный текст определения будет оглашен 1 ноября.

Как сообщалось, 13 января полиция задержала жителя Чугуева, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна 4-го этажа своего 5-летнего сына Мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на умышленное убийство).