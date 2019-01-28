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20:03 28.01.2019

Денисова обратилась к комиссару СЕ по правам человека и российскому омбудсмену из-за необходимости лечения трех военнопленных моряков

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Денисова обратилась к комиссару СЕ по правам человека и российскому омбудсмену из-за необходимости лечения трех военнопленных моряков

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову в связи с необходимостью надлежащего лечения трех украинских военнопленных моряков.

"Украинские раненные моряки Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко нуждаются в качественном лечении и оперативном вмешательстве. Поэтому я немедленно обратилась к комиссару Совета Европы Дуне Миятович, к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову", - написала украинский омбудсмен на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

По ее словам, в этих обращениях она, в частности, отметила, что согласно принятой резолюцией ПАСЕ от 24 января текущего года, Российскую Федерацию призвали соблюдать нормы Женевской конвенции. "Поэтому, если российская сторона не может обеспечить надлежащие условия для качественного лечения и последующей реабилитации, она должна передать раненых украинских моряков в третью нейтральную страну", - добавила Л.Денисова.

Как сообщалось, 28 января руководитель группы адвокатов задержанных моряков Николай Полозов сообщил "Интерфаксу" (interfax.ru), что раненых моряков А.Артеменко, А.Эйдера и В.Сороку 26 января перевезли из медицинского блока московского СИЗО "Матросская тишина" в изолятор "Лефортово". По его словам, адвокаты пока не виделись с моряками, поэтому новой информации об их состоянии здоровья нет.

В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от РФ предоставить информацию о реальном состоянии здоровья раненых моряков.

По данным Л.Денисовой, раненых украинских военнопленных моряков А.Артеменко, А.Эйдера и В.Сороку в изоляторе "Лефортово" консул сможет посетить не ранее 31 января.

Теги: #рф #раненые #моряки #обращение
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