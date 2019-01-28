Facebook усилит противодействие вмешательству в выборы в Европарламент

Facebook пообещал в конце марта подключить дополнительные инструменты для противодействия вмешательству в выборы в Европейский парламент, говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник.

"В преддверии выборов в Европейский парламент мы в конце марта подключим дополнительные инструменты на территории ЕС с целью предотвращения иностранного вмешательства и сделаем политическую рекламу в Facebook более транспарентной", - отмечается в нем.

Также подобные инструменты будут введены в действие перед выборами в Индии, Украине и в Израиле.

Компания заявила, что все клиенты, которые попытаются приобрести у Facebook площадку для политической рекламы, должны будут подтвердить свою личность.

"Мы предоставим людям больше информации, связанной с политической рекламой, и мы создадим библиотеку такой рекламы с общим доступом к ней, в которой данные будут храниться до семи лет", - подчеркивается в заявлении.

В нем также уточняется, что в "библиотеке рекламы" можно будет получить информацию о тех пользователях, которые ее просматривали, включая их возраст, пол и местоположение, а также данные о бюджете на рекламу.

Помимо прочего, компания собирается ввести функцию, благодаря которой пользователи смогут получать подробную информацию по поводу просматриваемой ссылки в новостной ленте. Эта информация будет встроена под ссылкой и получит название "об этой статье". Также Facebook попытается сократить количество ссылок с кричащими заголовками (кликбейтами).

Кроме того, в Facebook намерены усилить проверку фактов в публикациях посредством расширения программы, которая занимается этим в компании. Она отмечает, что в настоящее время эта программа может проверять контент на 16 языках. В том случае, если сотрудник Facebook оценит, к примеру, новость, фотографию или видео как вводящий в заблуждение контент, то эта ссылка будет показана меньшему числу пользователей.