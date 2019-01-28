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18:19 28.01.2019

В Киеве ликвидировали крупный пожар на радиозаводе

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В Киеве ликвидировали крупный пожар на радиозаводе

Пожар на территории киевского радиозавода, расположенного по улице Бориспольской, 9 в Дарницком районе города, возникший в понедельник днем, был ликвидирован, сообщает столичное управления ГСЧС Украины.

Информация о пожаре поступила спасателям в 16.06, а уже в 17.53 он был ликвидирован. Площадь пожара составила около 150 кв. м

"Возгорание произошло в деревообрабатывающем цехе на территории "Радиозавода". Огонь быстро распространился по горючим легковоспламеняющимся материалам. Существовала угроза распространения пожара на крышу здания", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, на месте работали 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, 39 человек личного состава.

Теги: #киев #гсчс #пожар #завод
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Интерфакс-Украина
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