СБУ пресекла вывоз из Украины двигателей для военных вертолетов
Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры блокировали незаконный вывоз из страны авиационных двигателей, которые подлежат обязательному государственному экспортному контролю.
Как сообщается на сайте СБУ в понедельник, оперативники спецслужбы установили, что в пределах официальных соглашений одна из стран Ближнего Востока направила украинской коммерческой структуре четыре двигателя к вертолетам Ми-24 для осуществления необходимого ремонта. В связи с отказом заказчика оплатить стоимость выполненных работ, имущество перешло в собственность государства и было передано для реализации коммерческой структуре.
Сотрудники СБУ задокументировали, что двое запорожских предпринимателей нашли покупателей на двигатели из страны, которая находится под санкциями Совета безопасности ООН, оценив стоимость товара в почти $1 млн. Они также гарантировали заказчикам изготовление пакета фальшивой документации для беспрепятственного вывоза агрегатов из Украины под видом гражданской продукции.
Правоохранители задержали злоумышленников в Запорожье во время попытки реализовать заказчику четыре двигателя.
Начато уголовное производство по ч.1 ст.333 (нарушение порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ведутся следственные действия, в частности, обыски по месту жительства и работы задержанных. Проверяется информация о возможной их причастности к противоправным сделкам со страной-агрессором.