События

17:41 28.01.2019

Консул сможет посетить раненых украинских моряков в СИЗО "Лефортово" с 31 января - Денисова

1 мин читать
Консул сможет посетить раненых украинских моряков в СИЗО "Лефортово" с 31 января - Денисова

 Раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку перевели из следственного изолятора "Матросская тишина" в изолятор "Лефортово" (Москва), где консул получит возможность их посетить не ранее 31 января, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по ссылкой.

"Моряки определенное время будет находиться в карантинной зоне, а консул сможет их посетить не раньше 31 января 2019 года", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, сославшись на информацию, предоставленную посольством Украины в РФ.

По ее словам, в ее распоряжении до сих пор отсутствует какое-либо официальное подтверждение информации о ранениях моряков, оказанной им медицинской помощи и об их физическом состоянии на момент перевода из одного изолятора в другой.

"Нам известно, что у Василия Сороки остаются проблемы с рукой, она имеет отек, ему трудно сгибать пальцы. У Андрея Артеменко осколочные ранения руки и глаз (глаза постоянно слезятся). У Андрея Эйдера до сил пор остаются осколки в обеих ногах, ранения коленного сустава и руки", - рассказала омбудсмен.

Л.Денисова обратилась с просьбой о переводе раненых моряков на лечение в третью нейтральную страну "ко всем, кто может повлиять на решение РФ".

Теги: #омбудсмен #азовское_море #денисова #консул #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МИД Украины обвинил РФ в сокрытии информации о состоянии военнопленных моряков

Ударная авиация ВСУ отработала авиационное прикрытие и воздушную поддержку морской группировки Украины на Азове

Миссия ЕС посетит прилегающие к Азовскому морю районы Украины 27 января-2 февраля

Раненных в Керченском проливе украинских военнопленных моряков перевели в СИЗО "Лефортово"

Омбудсмен и руководитель ВМС ВСУ обсудили состояние здоровья раненых украинских моряков, захваченных РФ

Раненого военнопленного моряка Сороку на следующей неделе обследует нейрохирург

Денисова требует от российской стороны обеспечить раненого военнопленного моряка Сороку обследованием и лечением

Союзники по НАТО призвали Россию освободить украинских моряков

Порошенко и Гуттериш в Давосе обсудили освобождение РФ военнопленных моряков и размещение миротворческой миссии на Донбассе

Денисова просит Москалькову способствовать обеспечению лечением крымскотатарского активиста Бекирова

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве ликвидировали крупный пожар на радиозаводе

СБУ пресекла вывоз из Украины двигателей для военных вертолетов

СБУ задержала чиновника "Укрзализныци" по подозрению во взяточничестве за предоставление в аренду спецтехники

В Мариуполе задержали "вора в законе" из Грузии

Капитан судна "Норд" Горбенко пропал без вести, утверждает адвокат

Правоохранители обнаружили в киевской многоэтажке чердак с коноплей

В Украине в ближайшие сутки значительно потеплеет, но будет пасмурно и сыро

Сотрудничающие с подозреваемым в организации убийства Гандзюк члены "БПП" и "Батькивщины" должны исчезнуть с политического горизонта, считает ее отец

Киевская агломерация - проект 2019 года - Кличко

Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА