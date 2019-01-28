Консул сможет посетить раненых украинских моряков в СИЗО "Лефортово" с 31 января - Денисова

Раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку перевели из следственного изолятора "Матросская тишина" в изолятор "Лефортово" (Москва), где консул получит возможность их посетить не ранее 31 января, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по ссылкой.

"Моряки определенное время будет находиться в карантинной зоне, а консул сможет их посетить не раньше 31 января 2019 года", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, сославшись на информацию, предоставленную посольством Украины в РФ.

По ее словам, в ее распоряжении до сих пор отсутствует какое-либо официальное подтверждение информации о ранениях моряков, оказанной им медицинской помощи и об их физическом состоянии на момент перевода из одного изолятора в другой.

"Нам известно, что у Василия Сороки остаются проблемы с рукой, она имеет отек, ему трудно сгибать пальцы. У Андрея Артеменко осколочные ранения руки и глаз (глаза постоянно слезятся). У Андрея Эйдера до сил пор остаются осколки в обеих ногах, ранения коленного сустава и руки", - рассказала омбудсмен.

Л.Денисова обратилась с просьбой о переводе раненых моряков на лечение в третью нейтральную страну "ко всем, кто может повлиять на решение РФ".