СБУ задержала чиновника "Укрзализныци" по подозрению во взяточничестве за предоставление в аренду спецтехники

Сотрудники Службы безопасности Украины при активном взаимодействии с представителями департамента экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" задержали заместителя начальника отдела одного из филиалов компании по факту вымогательства неправомерной выгоды.

Как отмечается в сообщении "Укрзализныци", в рамках этого же уголовного производства при получении первого транша неправомерной выгоды в размере 17 тыс. грн задержан также посредник и решается вопрос о задержании главного инженера этого филиала.

Правоохранителями были установлены факты вымогательства должностными лицами филиала за предоставление в аренду спецтехники. Общая сумма взятки составляет 250 тыс. грн.

Операция по разоблачению фактов вымогательства проводилась сотрудниками СБУ при участии и содействии Департамента экономической и информационной безопасности "Укрзализныци".

Как сообщалось, ранее сотрудники СБУ уличили во взяточничестве руководство одного из подразделений регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" "Укрзализныци". Сумма взятки за беспрепятственную подачу одного железнодорожного вагона составляла в среднем $100. Расчеты осуществлялись как с использованием банковских карточных счетов, так и наличными. Сотрудники СБУ задокументировали, что в течение 2017 года злоумышленники получили почти 2,5 млн грн.