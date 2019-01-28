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17:14 28.01.2019

МИД Украины обвинил РФ в сокрытии информации о состоянии военнопленных моряков

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МИД Украины обвинил РФ в сокрытии информации о состоянии военнопленных моряков

Министерство иностранных дел Украины потребовало от РФ предоставить информацию о реальном состоянии здоровья раненых украинских моряков, незаконно захваченных в плен в районе Керченского пролива.

"Требуем от российской стороны безотлагательно предоставить сведения о состоянии здоровья пленных украинских моряков, а также немедленно обеспечить их необходимой квалифицированной медицинской помощью. Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые, политические и экономические меры с целью освобождения и возвращения в Украину пленных украинских моряков, которые незаконно содержатся в пенитенциарных заведениях Москвы", - говорится в сообщении МИД в понедельник.

Дипломаты также отметили, что несмотря на неоднократные обращения и требования украинской стороны о необходимости информирования посольства Украины в РФ о состоянии здоровья украинских моряков российская сторона так и не предоставила никакой информации.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает указанные действия России исключительно как сознательное сокрытие реального состояния здоровья пленных украинских моряков", - подчеркнули в МИД.

Теги: #здоровье #моряки #азовское_море #мид
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