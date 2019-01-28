В Мариуполе задержали "вора в законе" из Грузии

Гражданин Грузии, разыскивавшийся за разбойное нападение в Полтавской области, был задержан в г.Мариуполь Донецкой области во время празднования своего дня рождения, сообщил заместитель начальника - начальник криминальной полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области Артем Кисько.

"Так окончился день рождения, который проходил в городе Мариуполе, для гражданина Грузии, который прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули" для установления "воровского порядка"… Он приехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, потому что находился в международном розыске за совершение разбойного нападения в Полтавской области", - написал А.Кисько на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, в настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе. "С его гостями еще будем разбираться: кое у кого изъяли наркотики, относительно других - проверяем законность пребывания в нашей стране", - рассказал А.Кисько.