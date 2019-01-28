События

17:06 28.01.2019

В Мариуполе задержали "вора в законе" из Грузии

1 мин читать
В Мариуполе задержали "вора в законе" из Грузии

Гражданин Грузии, разыскивавшийся за разбойное нападение в Полтавской области, был задержан в г.Мариуполь Донецкой области во время празднования своего дня рождения, сообщил заместитель начальника - начальник криминальной полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области Артем Кисько.

"Так окончился день рождения, который проходил в городе Мариуполе, для гражданина Грузии, который прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули" для установления "воровского порядка"… Он приехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, потому что находился в международном розыске за совершение разбойного нападения в Полтавской области", - написал А.Кисько на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, в настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе. "С его гостями еще будем разбираться: кое у кого изъяли наркотики, относительно других - проверяем законность пребывания в нашей стране", - рассказал А.Кисько.

Теги: #вор_в_законе #мариуполь #полиция #задержание
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

Харьковский пограничник задержан по подозрению в получении $1250 за содействие в легализации иностранных граждан

На Закарпатье задержан турок за попытку незаконного пересечения границы

Полиция задержала "смотрящего" по Харьковской области и держателя "общака"

В Запорожье патрульные оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты

В Одессе во время акции "цирк без животных" задержаны три активиста нарушившие правопорядок

На Харьковщине работника элеватора засыпало зерном

В Харькове был задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании - полиция

Группа азербайджанцев, ограбивших ювелирный магазин в Кривом Роге, причастна к нападениям на фермеров

Прокуратура и полиция выясняют обстоятельства гибели 21-летней студентки в Житомирской области - Лысенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве ликвидировали крупный пожар на радиозаводе

СБУ пресекла вывоз из Украины двигателей для военных вертолетов

Консул сможет посетить раненых украинских моряков в СИЗО "Лефортово" с 31 января - Денисова

СБУ задержала чиновника "Укрзализныци" по подозрению во взяточничестве за предоставление в аренду спецтехники

МИД Украины обвинил РФ в сокрытии информации о состоянии военнопленных моряков

Капитан судна "Норд" Горбенко пропал без вести, утверждает адвокат

Правоохранители обнаружили в киевской многоэтажке чердак с коноплей

Ударная авиация ВСУ отработала авиационное прикрытие и воздушную поддержку морской группировки Украины на Азове

В Украине в ближайшие сутки значительно потеплеет, но будет пасмурно и сыро

Сотрудничающие с подозреваемым в организации убийства Гандзюк члены "БПП" и "Батькивщины" должны исчезнуть с политического горизонта, считает ее отец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА