Правоохранители обнаружили в киевской многоэтажке чердак с коноплей

Киевская местная прокуратура №1 совместно с сотрудниками полиции выявила 54-летнего киевлянина, который на чердаке многоэтажного дома по ул.Лебедева выращивал наркосодержащие растения в промышленных масштабах.

"Во время обыска правоохранители обнаружили в помещении 163 горшка с выращенными растениями конопли и около 30 кг растительного вещества. Сама теплица была оборудована системой подогрева и освещения", - сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева в понедельник.

Изъятые вещества направлены в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУ МВД Украины для проведения химической экспертизы.

Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении по ч.2 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных вещественных или их аналогов без цели сбыта) и ч.1 ст.310 Уголовного кодекса Украины (незаконное выращивание конопли в количестве от 10 до 15 растений). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.